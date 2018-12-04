الناتو يتهم روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

اتهم حلف الناتو روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين موسكو وواشنطن في عام 1987. وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزارة خارجية دول الحلف، اليوم الثلاثاء أن "الحلفاء توصلوا للاستنتاج بأن روسيا قامت بتطوير ونشر منظومة صاروخية من نوع "9 أم 729"، وهي تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وتمثل مخاطر جدية على الأمن الأوروبي – الأطلسي". وأضاف البيان: "نحن نؤيد بقوة استنتاجات الولايات المتحدة بأن روسيا انتهكت التزاماتها تحت معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن...

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