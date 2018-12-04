الحريري التقى عثمان وحمود وأثنى على جهود قوى الأمن للحفاظ على أمن المواطنين

أثنى رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، خلال لقائه في "​بيت الوسط​"، المدير العام ل​قوى الأمن​ الداخلي اللواء ​عماد عثمان​ ورئيس ​شعبة المعلومات​ العميد خالد حمود، على "الجهود الّتي تبذلها قطاعات قوى الأمن للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في مختلف المناطق اللبنانية".

من ثمّ، التقى الحريري، النائب السابق ​مصطفى علوش​ وعرض معه للمستجدات السياسية والأوضاع العامة.