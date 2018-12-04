الحريري التقى عثمان وحمود وأثنى على جهود قوى الأمن للحفاظ على أمن المواطنين

أثنى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، خلال لقائه في "بيت الوسط"، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، على "الجهود الّتي تبذلها قطاعات قوى الأمن للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في مختلف المناطق اللبنانية".
من ثمّ، التقى الحريري، النائب السابق مصطفى علوش وعرض معه للمستجدات السياسية والأوضاع العامة.
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