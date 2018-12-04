النشرة: 5 جرحى بحادث سير مروع وقع على اوتوستراد الصرفند

أفاد مراسل "النشةر" في ​النبطية​ أن ​حادث سير​ مروع وقع على اوتوستراد الصرفند، حيث اصطدمت ​سيارة​ بالرصيف الاسمنتي وكانت تقل عائلة مؤلفة من الاب والام وثلاثة اطفال وقد تم نقلهم بواسطة سيارات ​الدفاع المدني​ والهيئة الصحية الى ​مستشفى​ علاء الدين ومستشفى الهمشري في صيدا.

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