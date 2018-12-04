باسيل: اتفقنا مع العراقيين على فتح الطريق البري إلى سوريا والعراق

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ "أننا اتفقنا مع الحكومة ​العراق​ية على العمل مع ​الحكومة السورية​ لفتح الطريق البري من ​لبنان​ إلى ​سوريا​ والعراق".

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