الصراف نوّه بخطوات الجيش لإرساء مناخ استقرار مقابل مناخ التوتر الناتج عن إسرائيل

نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب الصراف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"خطوات ​الجيش اللبناني​ الّتي أرست مناخ استقرار، مقابل مناخ التوتر الّذي نتج عن ادعاء العدو الإسرائيلي بوجود أنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية".

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