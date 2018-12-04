مقتل ستة من رجال الشرطة في المكسيك بإطلاق نار

اعلنت السلطات في ​المكسيك​ أن ستة من رجال الشرطة قتلوا بالرصاص في بلدية لا هويرتا في ولاية خاليسكو الغربية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة وذلك في بداية الأسبوع الأول لحكومة الرئيس ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ الجديدة.

وتقع لا هويرتا على الحدود مع بلدية فيلا بوريفيكاسيون التي شهدت في آيار 2015 إسقاط أعضاء من عصابة خاليسكو الجيل الجديد ل​طائرة​ هليكوبتر عسكرية خلال محاولة فاشلة لاعتقال زعيم العصابة نيميسو أوسيجويرا وهو ضابط سابق بالشرطة.