آيزنكوت: التهديد أصبح مباشراً وخطراً تجاه سكان الشمال

أكد قائد أركان ​الجيش الإسرائيلي​ ​غادي آيزنكوت​، خلال مؤتمر صحفي، أنه "يمكن لسكان شمال إسرائيل أن يشعروا بالأمان والثقة لأن الجيش الإسرائيلي بات يملك قدرات مرتفعة على مر السنين للتعامل مع الأنفاق"، مشيراً إلى أنه "تم إجراء جهد استخباراتي عملي وهندسي لمنع حفر الأنفاق".

ولفت آيزنكوت إلى أن "التهديد أصبح مباشراً وخطراً تجاه سكان الشمال ولذلك كان على الجيش التحرك ليشعروا بالأمان من جديد"، مشيراً إلى أن "عملية "درع الشمال" هي لإزالة الخطر الإيراني من شمال إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق "​حزب الله​" عند الحدود مع ​لبنان​.