نتانياهو: عملية "درع الشمال" ستستمر حتى انجاز كل الأهداف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال مؤتمر صحفي، أن "عملية "درع الشمال" ستستمر حتى انجاز كل الأهداف"، مشيراً إلى أن "نية ​حزب الله​ كانت ادخال "مخربين" الى اراضينا لاحتلال الجليل".

واعتبر نتانياهو "أننا طورنا قدرات واسعة لمحاربة الأنفاق"، مشيراً إلى أن "حزب الله وحماس استثمرا مبالغ طائلة في بناء الأنفاق ونحن نفككها".

وشدّد على "أن اتخذنا قرار التحرك لتدمير أنفاق "حزب الله" منذ أسابيع"، مشيراً إلى أن "لبنان يتحمل مسؤولية كاملة عن الحدود مع إسرائيل".

ولفت نتانياهو إلى "أنني تحدثت مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن فرض عقوبات إضافية ضد إيران".