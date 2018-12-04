دبلوماسي سابق: جرأة الرئيس أعادت مصر إلى القارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال السفير على الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، إن جرأة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت مصر إلى دورها في قارة أفريقيا والتعاون الاقتصادي والسياسي مع دولها.

وأضاف الحفني، في كلمته بندوة "التطورات في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر" بمقر الجامعة بمدينة الشروق، اليوم الثلاثاء:"رغم التحديات التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي، إلا أن مصر في ظل قيادة وجرأة الرئيس السيسي استطاعت العودة مجدداً إلى القارة السمراء بعد تهميش دام أكثر من عقدين".

يذكر أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، مطلع العام المقبل 2019، ولمدة عام، خلفًا لدولة غينيا.

وشارك في الندوة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، السفير دكتور منير زهران رئيس المجلس المصري للشؤن الخارجية، السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشؤن الأفريقية المعين حديثاً، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن العربية، الدكتور السيد فليفل عضو مجلس النواب، السفير عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشؤن الخارجية، واللواء مصطفى كامل مستشار أكاديمية ناصر العليا، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق، ودكتورة أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وجمع من الشخصيات العامة والسياسيين.