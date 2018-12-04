محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بمدينتي الخصوص وقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات الخدمية جرت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بمدن الخصوص وقليوب.

حضر الافتتاح المهندس خالد صديق المدير التنفيذى، لتطوير العشوائيات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، وايمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدى حسانين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة مجمع الخصوص للتعليم الإبتدائي بتكلفة إجمالية للمدرسة 20 مليون جنيه.

يشار إلى أن المدرسة جري تسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية فى يناير الماضى، وتم تسليمها بشهر نوفمبر الماضى، ويهدف بناء هذه المدرسة إلى تقليل كثافة بالفصول حيث تحتوى المدرسة على 58 فصل منها فصول لرياض الأطفال، ومعامل حاسب آلى، ومعامل متطورة ومكتبة ودورات مياه.

وخلال الافتتاح أشاد المحافظ بالتطوير الجارى فى عملية الإنشاءات بالمدارس على مستوى المحافظة، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل مصلحة أولادنا، وتوفير خدمات تعليمية وصحية والعمل على تقليل الكثافات الموجودة فى الفصول من أجل راحة أبناءنا الطلاب.

ثم توجه المحافظ إلى محطة معالجة مياه الخصوص رقم 5 بعزبة علام، والتى تحتوى على بئر إرتوازى، لخدمة 13 تلف مواطن من عزب الأمير والسقيلى بالخصوص، والتى تقوم بتنفيذها منظمة العمل ضد الجوع، ويتكون المبنى من طابقين الدور الأرضى غرفة طلمبات، غرفة إدارية ودورات مياه ويحتوى الطابق الثانى على معمل كمياء مجهز ويبلغ عمق البئر الإرتوازى بعمق 210 م بقطر ١٤ بوصة طلمبه اعماق ٥٠ حصان ٣٠ لتر ثانية بخط ٦ بوصة مربوط علي خزان سعة ٥٠ م مكعب مربوط علي طلمبتين افقي ٤٠ حصان ٣٠ لتر ثانية +منظومة كلور علي الخزان لتحقيق فترة تلامس بالمياه.

وخلال توجهه لمدينة قليوب تفقد المحافظ شارع شركة البترول على حدود ترعة الاسماعيلية بمدينة الخصوص، وأمر

سامى صالح رئيس مدينة الخصوص بالاستفادة المثلى من هذا الشارع، وإنشاء ممشى حضارى على ضفاف الترعة ليكون متنفس للمواطنين على غرار شارع مصر الذى يتم تجهيزه بمدينة بنها.

ثم افتتح المحافظ مشروع الإنترلوك وتغطية ترعة صنافير بمنطقة بحرى السكة الحديد بمدينة قليوب، حيث قامت الوكالة الالمانية برصف المنطقة بالبلاط الإنترلوك وإقامة ملاهى ومكتبة للاطفال لتكون متنفس لأطفال القرية، موجها بالحفاظ على هذا المظهر الحضارى لهذه المنطقة والعمل على سرعة تجهيز المكتبة.

وتوجه المحافظ لتفقد الوحدة الصحية آل بيت النبى (مشروع الرعاية الصحية الامنة للام والطفل)، حيث تقدم الوحدة الدعم الفنى للمتخصصين من خلال إقامة ورش عمل وأنشطة توعية وتقديم معلومات عن تطعيم وولادة الرضع، وعمل الإحصاءات اللازمة لتوعية المرأة الحامل، حيث جري خلال الفترة الماضية جري إقامة ندوة توعوية لعدد 2500 مواطن ومواطنة بين أهالى المنطقة المجاورة للوحدة لتوعيتهم بمخاطر الأمراض والوقاية منها مبكرا، مؤكدا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة وتحسين خدمات الرعاية الصحية المحلية ورفع الوعى الصحى العام للمجتمع المحلى بمدينة قليوب، وتحسين وتطوير الوحدة الصحية ودعمها بالمعدات والأدوات اللازمة وزيادة الوعى لدى اهالينا بمنطقة بحرى السكة الحديد.

وتفقد المحافظ بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤسسة فتحى مطر اللو وتحتوي المؤسسة على عدد 40 موظف وتحتوى على 12 ماكينة ويقسم العمل على وردتين.

وفى ختام الجولة تفقد المطبخ التعليمى بهيئة تعليم الكبار والذى يقوم بعمل 20 فصل تغذية على مستوى المطبخ لتعليم اسس التعامل مع المطبخ المصرى حيث تم اقامة مشروع تحت عنوان (صحتك أكلتك) وتعد السيدات من الفئات المستهدفة، حيث يتم التدريب على كيفية عمل أكلات مصرية، وكيفية تغذية الطفل بطريقة جيدة حيث تم تدريب 386 سيدة فى هذا المطبخ التعليمى.

ومنح المحافظ درع المحافظة لكل من مدير المشروع بمفوضيه الإتحاد الاوروبى ومدير إدارة المنح ببرنامج التنمية بالمشاركة التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولى GIZ.