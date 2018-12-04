انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتطوع بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - أية السيد

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم الثلاثاء، بشرم الشيخ، بعد أن حددت الأمم المتحدة الخامس من ديسمبر من كل عام للاحتفال به في جميع دول العالم.

ويهدف يوم التطوع إلى تقديم الشكر "للمتطوعين" على مجهوداتهم بالإضافه إلى زيادة وعي الجمهور لمساهمتهم في خدمة المجتمع.

وشارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في فعاليات الاحتفال بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ و محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بعزف "مارشات" واستعرض لطابور الأعلام ثم غرس المشتركين من من جميع محافظات مصر شجرة زيتون بميدان مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ كرسالة للسلام لدول العالم أجمع.

وقدم المحافظ الشكر الشباب المشاركين على مجهوداتهم في مجال العمل المجتمعي.

وأكد محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن البرنامج يشمل الاستقبال والتسكين للأفواج باليوم الأول وبالثاني إلقاء محاضرة عن البيئة وآليات الحفاظ عليها والثالث محاضرة في التنمية البشرية واليوم الرابع تقام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

وأشار الي أن مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ استقبلت معسكرات عمل تطوعية وثقافية لأعضاء أندية التطوع على مستوى الجمهورية والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة خلال شهري ديسمبر ويناير.