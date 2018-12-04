آلاف الإسرائيليات يتظاهرن إحتجاحا على العنف الأسري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نشر أحذية حمراء اللون في إسرائيل في إطار الاحتجاجات على العنف المنزلي في تل أبيب بتاريخ 2 ديسمبر 2018

نفذت آلاف النساء إضرابات وخرجن في تظاهرات في أنحاء إسرائيل الثلاثاء احتجاجا على العنف الأسري، داعين إلى مزيد من التحرك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة.

وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في إسرائيل نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن في تظاهرات في عدة مدن في أنحاء إسرائيل حيث أغلقت بعض الطرقات.

ووقفت المتظاهرات دقيقة صمت تكريما للضحايا الـ24.

وهتفت المتظاهرات عند مدخل القدس "استيقظ بيبي فدماؤنا ليست رخيصة"، مستخدمين لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وسكبت المحتجات الطلاء الأحمر على الطريق للدلالة على دماء الضحايا.

وتحدث نتانياهو الأحد عن زيارة أجراها مؤخرا لمأوى للسيدات، وقرر بعدها ترؤس لجنة حكومية لمكافحة العنف المنزلي.

وتعهد بأن تلتئم اللجنة بشكل متكرر "لمنح هؤلاء النساء الأمل ومستقبلا أفضل".

لكن معارضين اتهموا الحكومة بالفشل في تمويل البرنامج القائم للتعامل مع المشكلة.

واعتبرت كسينيا سفيتلوفا من "الاتحاد الصهيوني" خلال جلسة للكنيست أن ذلك يعد "مسألة أولويات".

وأفادت أن الحكومة لم تحول 250 مليون شيكل (67 مليون دولار أو ما يعادل 59 مليون يورو) للبرنامج.

وقالت إن "مكاتب الرعاية على وشك الانهيار".

ومن المتوقع أن تشهد تل أبيب مسيرة رئيسية مساء الثلاثاء.