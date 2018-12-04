انت الان تتابع مودريتش يتحدث عن دور زيدان والمقارنة مع كرويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أصبح مودريتش هو أول لاعب ينهي هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة ويوفنتوس على الجائزة منذ عام 2008، سواء كان ذلك في جائزة الأفضل أو جائزة الكرة الذهبية.

أجرت مجلة "فرانس فوتبول" حوارا صحفيا مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، التي تمنحها المجلة الفرنسية، على هامش الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في قاعة جراند بلاسيس في العاصمة الفرنسية باريس. صاحب الـ33 عاما تحدث عن تفوقه على الثنائي "الخارق" كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ودور زينالدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني السابق، فيما وصل إليه، ومقارنته بيوهان كرويف.

وبدأ نجم ريال مدريد حواره مع المجلة الفرنسية، قائلًا: "هناك مقولة أصدقها تقول إن الأشياء الجيدة في حياتك لا تأتِ أبدا بسهولة.. حياتي بالكامل مبنية على القتال وتحقيق أهدافي عن طريق العمل الشاق، لم يكن الأمر سهلا لكنني فائز الآن". وواصل: "التاريخ سيذكر أن لاعبا كرواتيا يمثل دولة صغيرة فاز بجائزة الكرة

وبدأ نجم ريال مدريد حواره مع المجلة الفرنسية، قائلًا: "هناك مقولة أصدقها تقول إن الأشياء الجيدة في حياتك لا تأتِ أبدا بسهولة.. حياتي بالكامل مبنية على القتال وتحقيق أهدافي عن طريق العمل الشاق، لم يكن الأمر سهلا لكنني فائز الآن". وواصل: "التاريخ سيذكر أن لاعبا كرواتيا يمثل دولة صغيرة فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد فترة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين يعتبران استثنائيين في مستوى مختلف تماما عن الجميع.. ليس لدى أي لاعب الحق لمقارنة نفسه بهما. هما الأفضل في تاريخ كرة القدم". وأضاف "أن أفوز بالجائزة بعدهما يعد أمرا رائعا، لكنني لم أظن للحظة واحدة أنهما انتهيا.. أرى نفسي شخصا عاديا، وأتعامل على هذا الأساس، يراني الناس شخصًا متواضعًا.. أنا سعيد لأن شخصا طبيعيا غير خارق كان قادرا على الفوز بجائزة الكرة الذهبية". وأردف "ستكون في غرفة نومي في الأيام المقبلة، سأنام وهي بجواري. هكذا سأراها حينما أستيقظ كل يوم وأدرك أن ما حدث ليس حلما وفزت بها بالفعل. بعد ذلك سأبحث لها عن مكان آخر، فزت بالعديد من الجوائز لكن تلك يجب أن تكون في مكان مميز". وعن زين الدين زيدان مدربه السابق في ريال مدريد قال مودريتش: "لم تكن هناك لحظة محددة ظننت بها أنني سأفوز بجائزة الكرة الذهبية، بدأت أصدق أن هناك أملا حينما تُوجت بأكثر من جائزة هذا العام ووجدت نفسي ضمن الـ30 مرشحا النهائيين.. لكن هناك شيئا واحدا لن أنساه أبدا". "حينما تولى زين الدين زيدان تدريب الفريق في يناير 2016 استدعاني ذات مرة لمكتبه بعد نهاية التدريبات وأخبرني كيف يراني وما يتوقعه مني.. أخبرني أنني لاعب مهم بالنسبة له، وفوق ذلك أخبرني أنه بإمكاني أن أحقق الكرة الذهبية يوما ما". "حينما يخبرك شخصا مثل زيدان بتاريخه وشخصيته بهذا فالأمر يصبح دافعا نفسيا كبيرا، احترمته وأحببته كثيرا كلاعب.. أراد مني أن أُظهِر شخصيتي في الملعب، أن أصبح مفتاحا هاما للعب حينما قدمنا كرة قدم رائعة في فترته معنا.. كلمات زيدان ساعدتني لأطور مستواي وطريقة لعبي، رغم أنني لم أملك الجرأة الكافية لتصديقها". وعن يوان كرويف والتشبه به، أجاب: "شرف كبير لي أن تتم مقارنتي بيوهان كرويف، كان لاعبا رائعا ومدربا أروع.. ارتديت الرقم 14 مع توتنهام اقتداء به، ولأن الرقم 10 لم يكن متاحا". وأصبح مودريتش هو أول لاعب ينهي هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة ويوفنتوس على الجائزة منذ عام 2008 سواء كان ذلك في جائزة الأفضل وحدها أو جائزة الكرة الذهبية أو حتى حينما اندمجت الجائزتان سويا. وتوج مودريتش الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي رفقة ريال مدريد، قبل أن يصنع التاريخ في كأس العالم ويقود منتخب بلاده كرواتيا لبلوغ النهائي للمرة الأولى قبل الهزيمة أمام فرنسا. وجمع مودريتش بذلك بين الجوائز الثلاث، ليكسر احتكار كل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة، وفاز صانع ألعاب ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا بجائزته الفردية الرابعة من يوليو بعد أن تُوج بلقب الأفضل في كأس العالم، الأفضل في أوروبا، ذا بيست، والكرة الذهبية ليُتمم عاما هو الأنجح في مسيرته. وفي عام 2018 شارك مودريتش مع ريال مدريد في 43 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين، في كأس العالم في روسيا شارك في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

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