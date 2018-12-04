بيريز يدعو رونالدو وميسي لحضور السوبر كلاسيكو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٦ م

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني دعوة إلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ولاعب ريال مدريد السابق ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني لحضور نهائي كوبا ليبرتادوريس، الذي يجمع بين فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، والمنتظر إقامته على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد في التاسع من ديسمبر الجاري، بعد أن تقرر إقامته خارج الأرجنتين بسبب أحداث الشغب التي حدثت قبل مواجهة العودة على ملعب بليت مما أدى لإلغائها.

ويلتقي فريقا بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيان في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في نهائي كوبا ليبرتادورس "كأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال" بعدما تسببت أحداث شغب في إلغاء مواجهة الإياب بينهما على ملعب ريفر بليت، بعدما تعادلا ذهابًا بهدفين لمثلهما. وتبعًا لصحيفة أوليه الأرجنتينية،