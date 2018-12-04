انت الان تتابع مرجان: الأمن مسئول عن سلامة الجماهير فى المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ م

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي فى تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء على إذاعة أون سبورت إف إم، أن موافقة الأمن على خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى في ستاد القاهرة تعد موافقة مبدئية، وذلك نتيجة التحركات الفترة الماضية من لجنة الكرة وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، موضحا أنه تم إجراء مقابلات مع الأمن لعودة الجماهير بعد مباراة بتروجت الماضية، والتوصل لاتفاق على العودة ولكن بشروط، وهي أن النادي الأهلي يتحمل سلوك الجماهير في المدرجات.

وقال مرجان: "جمهور الأهلي كبير، ورفضنا أن يكون هناك بعض الدعوات التي ستجعل الشكل في النهاية وكأن الجماهير غير متواجدة، ويجعل هناك تفرقة بين الجماهير". وتابع: "هناك بعض التحركات الموجهة ليصبح هناك شرخ بين الجمهور ومجلس الإدارة، وعودة الجمهور اليوم في الصالة المغطاة في استاد القاهرة اليوم أمام