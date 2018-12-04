انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاته - أحمد سعيد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ م

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مواجهة الجونة، غدًا الأربعاء على ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة الثنائي مؤمن زكريا الذي غاب عن أغلب مباريات الأهلي السابقة لأسباب فنية وأخرى إدارية. وساليف كوليبالي، الذي تغيب عن مواجهة بتروجيت السابقة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه لأسباب فنية، فيما استبعد حمودي ومحمد شريف وأكرم توفيق لأسباب فنية.

وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي وعلي لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي. واستبعد يوسف كلا من: أحمد