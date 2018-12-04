المقاصة: موقف الأهلي تغير في صفقة وحيد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاته ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م
كشف محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي مصر للمقاصة، أن النادي الفيومي، لم يرفض عرض الأهلي بشأن انضمام محمود وحيد الظهير الأيسر لفريقه، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن موقف الأهلي هو الذي تغير أثناء المفاوضات. وتحدث مجد، في تصريحات لاستوديو 93.7 على راديو أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "الشيخ كان جزءًا من الصفقة، لكن بعد رحيل كارتيرون تألق اللاعب مؤخرًا، وهذا جعل موقف الفريق الأحمر يتغير.. أما المقاصة فلم يرفض الأمر نهائيًا".
وواصل المشرف على الكرة بالنادي الفيومي: "إدارة النادي تلقت بعض العروض لبعض اللاعبين، ومنهم إريك تراوري، ولم نصل لقرار سواء انتقاله أو بقائه، وهناك جلسة بين طلعت يوسف المدير الفني للفريق واللواء محمد عبد السلام رئيس النادي لتحديد الموقف النهائي سواء ببيع اللاعبين أو تأجيله لنهاية الموسم". وأشار إلى
وأشار إلى أن جون أنطوي تلقى عرضين من الزمالك وبيراميدز، وأن إدارة النادي تفضل التريث في بيع اللاعب للحصول على لقب هداف الدوري بجانب وجود بند في عقده من عدم بيعه لأي ناد مصري، بسبب الشرط الجزائي الموجود بعقده من الأهلي والذي يصل إلى 500 ألف دولار.
وشارك أحمد الشيخ في آخر مباراتين للأهلي في الدوري، ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد أمام بتروجيت، ولعب وحيد البالغ من العمر 24 عاما مع المقاصة هذا الموسم 15 مباراة، سجل خلالهم هدفا وصنع 4 أهداف.
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