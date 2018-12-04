انت الان تتابع المقاصة: موقف الأهلي تغير في صفقة وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاته ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ م

كشف محمد مجد، المشرف العام على الكرة بنادي مصر للمقاصة، أن النادي الفيومي، لم يرفض عرض الأهلي بشأن انضمام محمود وحيد الظهير الأيسر لفريقه، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن موقف الأهلي هو الذي تغير أثناء المفاوضات. وتحدث مجد، في تصريحات لاستوديو 93.7 على راديو أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "الشيخ كان جزءًا من الصفقة، لكن بعد رحيل كارتيرون تألق اللاعب مؤخرًا، وهذا جعل موقف الفريق الأحمر يتغير.. أما المقاصة فلم يرفض الأمر نهائيًا".

وواصل المشرف على الكرة بالنادي الفيومي: "إدارة النادي تلقت بعض العروض لبعض اللاعبين، ومنهم إريك تراوري، ولم نصل لقرار سواء انتقاله أو بقائه، وهناك جلسة بين طلعت يوسف المدير الفني للفريق واللواء محمد عبد السلام رئيس النادي لتحديد الموقف النهائي سواء ببيع اللاعبين أو تأجيله لنهاية الموسم". وأشار إلى