الان تتابع أمر ملكي بحريني بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أمر ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا للمرسوم الملكي رقم 61.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، فقد جاء في الأمر الملكي “بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”.

وأضافت مواقع بحرينية “يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء”.