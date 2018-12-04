وزير الطاقة السعودي: إعلان أوبك خفض إنتاج النفط أمر سابق لأوانه

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه إعلان أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها سيخفضون إنتاج النفط.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية عن الفالح أن السعودية "من دعاة استقرار أسواق النفط العالمية".

وجاءت تصريحات الفالح على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، المقام في كاتوفيتسه البولندية.