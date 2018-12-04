وفد القوات المسلحة الإماراتي يزور معرض إيدكس 2018 بالقاهرة

زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية /ايديكس 2018/ الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة للمرة الأولى.

‏‎وتجول معالي رئيس الأركان في عدد من الأجنحة والشركات المشاركة في المعرض والتقى بعدد من ممثلي الدول والشركات العارضة، وتبادل معهم الأحاديث حول معروضاتهم، واطلع على أحدث الأنظمة والمبتكرات في الصناعات الدفاعية التي يتم عرضها حالياً في المعرض.

وكان معالي رئيس أركان القوات المسلحة قد زار خلال جولته في المعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تشارك فيه 17 شركة وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها .

وتأتي أهمية المعرض الذى انطلق أمس بالقاهرة بمشاركة عدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف الدول لعرض أحدث ما وصل إلية العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري لتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول فى المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربى.