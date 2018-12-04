شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مردودها إيجابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد النائب رياض عبد الستار، أن إعلان البنك المركزى ، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.513 مليار دولار، هى رسالة للمجتمع الدولى أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح، وأن الاقتصاد المصرى يتعافى بشكل جيد خلال الفترة الراهنة.
وقال النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مردودها إيجابى لصالح مصر والاقتصاد بدأ يتعافى، "وبالتالى نشهد ارتفاع فى معدل الاحتياطى الأجنبى" ، مشيرا الى أن ما أعلنه البنك المركزى المصرى يدفع نحو جعل مناخ الاستثمار جيد ويعد انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى إلى الأمام.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.
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