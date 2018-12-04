عملية درع الشمال الإسرائيلية.. بداية حقبة صراع جديدة ضد حزب الله والجيش اللبناني

كتبت: شرين طه

"نعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" في الجيش الإسرائيلي التي سيكون هدفها العسكري الكشف عن أنفاق عسكرية حفرها "حزب الله" اللبناني والتي تهدد أمن إسرائيل وبالتالي يجب القضاء عليها"، بتلك الكلمات أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية جديدة للبحث عن الأنفاق وتدميرها شمال الدولة والتي قد يستخدمها حزب الله مستقبليًا من أجل شن حروبه ضد إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه بدأ "عملية (الدرع الشمالي) لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إنه سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

وتابع الجيش أنه "عزز وجوده واستعداده في القيادة الشمالية، ومستعد لمختلف السيناريوهات".

وأكد أنه أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني، وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يصدر أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين.

ووفقا للبيان، يقود العملية اللواء يؤال ستريك، بمشاركة "طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة".

وذكر الجيش أن الطاقم المخول بالمهمة تمكن من تطوير خبرته بشأن "مشروع الأنفاق الهجومية التابع لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وبحسب البيان، فإن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية كانت تستعد لهذه الحملة العسكرية، التي تشارك فيها قوات كبيرة، منذ عام 2014.

وأوضح الجيش أنه يطبق خطة دفاعية خاصة في المنطقة الشمالية، تتضمن إقامة جدران وعوائق صخرية، بالإضافة إلى تجريف للأراضي، مضيفا "هذه الخطة هدفها منع العدو من تحقيق قدراته الهجومية".

واتهم بيان الجيش إيران بدعم وتمويل أنفاق حزب الله الإرهابية ضد مواطني إسرائيل.

وقال الجيش: "الأنفاق الهجومية الحدودية، التي اكتشفها جيش الدفاع الإسرائيلي تمثل انتهاكا صارخا وشديدا للسيادة الإسرائيلية".

وحمل بيان الجيش الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالا، قائلا: "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة".

ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل مساء الاثنين.

وقال نتانياهو إنه كان يعتزم أن يناقش مع بومبيو "الخطوات التي نتخذها معا لصد عدوان إيران ووكلائها في الشمال" في إشارة إلى سوريا ولبنان.

على جانب أخر صدرت العديد من ردود الفعل في أوساط الإسرائيليين حول عملية "الدرع الشمالي" والتي تهدف للقضاء على أنفاق حزب الله المخترقة للبلدات الإسرائيلية المجاورة للحدود.

وتفاوتت ردود الفعل ما بين مؤيد للعملية ومعارض لها، وذلك في ضوء الاختلاف حول أولويات الجيش في المواجهة، سواء الحدود الشمالية أو الجنوبية مع قطاع غزة.

وأخذت الردود عدة أشكال، منها ما كان على مستوى الوزراء وقيادات الجيش وآخر على مستوى ردود فعل أشخاص مشهورين ومنها على مستوى ردود فعل شعبية.



موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية، رصد هذه الردود الإسرائيلية حول عملية "الدرع الشمالي" على النحو الآتي:

وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل "أفيغدور ليبرمان" انتقد الحملة العسكرية في الشمال، معتبراً أن الجبهة مع غزة أكثر خطورة من أنفاق حزب الله.

وقال "ليبرمان": "لا يوجد حاجة ملحة للتعامل مع الأنفاق في الشمال، وجبهة عزة أهم وأكثر خطورة ويجب التعامل معها أولا".

من جهته قلل "روني دنيال" المحلل العسكري للقناة الثانية العبرية من نجاعة الحملة العسكرية في الشمال، معتبراً أن حزب الله لن يتوقف عن حفر الانفاق لأن هدفه المعلن هو احتلال الجليل.

كما هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لبنان، قائلاً "ما سيحدث من الآن فصاعدا سيكون على مسؤولية الحكومة اللبنانية وقد يعرضها للخطر كذلك".



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن "أردان" قوله "من الآن فصاعداً، لن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على القول بأن هناك منظمة مسلحة تعمل من أراضيها".

فيما أعرب رئيس شعبة الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي "عاموس يدلين"، عن تخوفاته من ردة فعل حزب الله اللبناني على عملية "الردع الشمالي"، والتي تستهدف أنفاقه المخترقة للحدود الإسرائيلية.

وأشار يدلين، إلى أن عملية "الدرع الشمالي" ضرورية ومهمة لأمن "إسرائيل"، وأن الهدف منها الكشف عن أنفاق حزب الله وتدميرها، خشية من استخدامها من قبل الحزب واحتلال بلدات إسرائيلية واقعة قرب الحدود.

من جهتها، أشادت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف بعملية "الدرع الشمالي" لتدمير أنفاق حزب الله في الشمال.

وقالت ريغيف كما نقلت القناة العبرية السابعة اليوم الثلاثاء: " إن تحييد أنفاق حزب الله في الشمال هو عملية تشغيلية ذات أهمية قصوى وينفذ الجيش أعماله بعزم وما هو ضروري لحماية وسلامة وأمن سكان الشمال".

عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست موتي يوغيف، رأى أن من الواجب القيام بعملية ضد أنفاق حزب الله في الشمال.

وقال يوغيف كما أورد موقع (0404) العبري صباح الثلاثاء إنه من حق "إسرائيل" الدفاع عن نفسها وهذا واجب أي حكومة بأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية السكان".

من جانبه عقّب رئيس الكنيست الإسرائيلي "يولي إدلشتاين"، قائلا: "شعب إسرائيل بكامله يرقب بأعينه الآن ما يحدث في الشمال، لن نسمح بخرق السيادة الإسرائيلية، أشد على يد سكان الشمال وقواتنا التي تنفذ المهمة الهامة بمهنية".



الوزير السابق عن حزب الليكود جدعون ساعر قال: "أشد على يد الحكومة والجيش وقادته لخروجهم لعملية الدرع الشمالي".

واعتبر رئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى غيورا زالتس بارك: أن هذا اليوم هام جدا لأمن الشمال، مضيفاً: حزب الله يواصل تعزيز قوته وتحويل لبنان إلى قاعدة إيرانية منتهكاً جميع الاتفاقيات، الجيش هنا بكامل قوته ونحن نثق بجيشنا، ومن الأهمية أن أؤكد أننا نعيش حياتنا الآن بشكل طبيعي".

أما صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقالت: "الجيش يعمل الآن على كشف أنفاق حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يخترق الحدود داخل لبنان، لكنه كشف قواته ورفع مستوى الجهوزية إلى الدرجة القصوى تحسباً لرد من قبل حزب الله واندلاع مواجهة لكن التقدير السائد أن يحتوي حزب الله نشاط الجيش طالما لم يخترق الحدود إلى داخل لبنان".

كما بارك وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، عملية تدمير أنفاق حزب الله، وأثني على رئيس الحكومة ووزير الجيش نتنياهو أنه وبرغم الضغوطات الكبيرة يقود الآن عملية صائبة".

زعيم الائتلاف الحكومي دافيد أمسالم قال: "أشد على يد الجيش وقوات الأمن التي تقوم بمهمة تدمير أنفاق حزب الله المخترقة للحدود وكشفها بغية تدميرها، أداء رئيس الحكومة المسؤول والمتزن يثبت نسفه مراراً وتكراراً".

رئيس بلدية نهاريا المنتخب عقيد احتياط رونين مارلي: "أنا وسكان مدينة نهاريا نثق بالجيش وأصحاب القرار أنهم يقومون بأصوب شيء لصالح دولة إسرائيل عامة وسكان الشمال خاصة. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأي شكل من الأشكال وجود أنفاق تخترق حدودنا".

أما عضو الكنيست "يائير لبيد" فقد طالب "نتنياهو" بعدم تجاهل جبه غزة والتغني بالحملة في الشمال، لأنها لا تعني تجاهل الجنوب.

المتخصصة في الشؤون العسكرية الإسرائيلية "شمريت مئير"، رأت أن ما يحدث اليوم في شمال البلاد يرفع من فرص المواجهة في الجنوب مع قطاع غزة ولا يخفضها.

ووفقاً لـ"مئير"، فإن السبب الرئيس في عدم ذهاب الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية في قطاع غزة خلال الجولة الأخيرة، هو عدم وجود نهاية جيدة لهذه المواجهة، وأن "إسرائيل" لم تضع أهدافا حقيقة في غزة.

من جانبه، دعا لواء الاحتياط العميد في الجيش الإسرائيلي يوسي كوبرفاسر وهو الباحث الكبير في مركز القدس للشؤون العامة ورئيس سابق لقسم الأبحاث في دائرة الاستخبارات الجيش الإسرائيلي إلى العمل بشكل مستنير والاستعداد للتصعيد خلال عملية "الدرع الشمالي" ضد أنفاق حزب الله.

أما قائد لواء حرمون السابق كوبي ماروم فقال: "إن هذا القرار استراتيجي مهم، ويمكن أن تتدهور الأمور، لكن حزب الله والقيادة الإسرائيلية لن تقوم بتصعيد في الوقت الحالي".

من جانبها أعلنت الإدارة الأمريكية وقوفها بجانب إسرائيل في عمليتها العسكرية حيث أعرب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون عن وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل في الحملة التي أطلقتها تل أبيب لتدمير الأنفاق الهجومية لـ"حزب الله" عند الحدود مع لبنان.

وذكر بولتون، في بيان نشره اليوم على حسابه في "تويتر"، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة مساعي إسرائيل الرامية إلى الدفاع عن سيادتها.

وتابع قائلا: "ندعو "حزب الله" إلى وقف حفر الأنفاق المؤدية إلى داخل إسرائيل وتجنب التصعيد والعنف. وبنطاق أوسع نحث إيران وجميع عملائه على وقف تصرفاتها العدائية والاستفزازات على المستوى الإقليمي والتي تشكل خطرا غير مقبول على إسرائيل وأمن المنطقة"، على حد زعمه.



من جانبه أعلن الجيش اللبناني، ردا على إطلاق إسرائيل حملة "درع الشمال" على الحدود بين البلدين، أن قواته على جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ، مشيرا إلى أن الوضع في الجنوب هادئ ومستقر.



وقالت القوات اللبنانية، في بيان نشرته الثلاثاء: "في ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية درع الشمال المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

وأضاف البيان: "كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب".

وشددت قيادة القوات اللبنانية في بيانها على أن "الجيش على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ".