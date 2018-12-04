احتجاجات "السترات الصفراء".. هل ينتقل الربيع العربي إلى أوروبا

كتبت: شرين طه

"تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، ورسوم الغاز والكهرباء لن ترفع من أجل ضمان الأمن في الشارع"، ذلك التصريح جاء على لسان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم ليؤكد تراجع الحكومة عن خطة الزيادة في الضرائب إثر تسببها باندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة باريس وسقوط قتيلين وعشرات الجرحى ليكتب ربما نهاية قصة مأساوية عاشتها فرنسا خلال الأسابيع الثلاث الماضية فأين كانت البداية؟

البادية كانت في العام الماضي، حين طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب إضافية على الوقود والبنزين، تمهيدًا لتشجيع المواطنين لاستخدام وسائل مناسبة للبيئة، إذ شجّعت الحكومة المواطنين على شراء سيارات خضراء أو كهربائية، في أواخر 2017، لتقديم زيادات سنوية لضرائب الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات الفرنسية.

وفي غضون عام ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 23% على الديزل و14% على البنزين، وترغب حكومة إدوارد فيليب رفعها مرة أخرى بداية العام المقبل، ليواجه ماكرون حينها الغضب، بإلقاء اللوم على أسعار النفط العالمية لثلاثة أرباع ارتفاع الأسعار، وقال أيضًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الضرائب على الوقود الأحفوري لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، بدأت الاحتجاجات بشكاوى مشتركة بين مجموعات من الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من زيادة أسعار الديزل التي وضعتها حكومة ماكرون في محاولة للحد من انبعاثات الكربون.

وفي 11 نوفمبر الماضي، تجمّع مئات الآلاف حول البلاد للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود، معتبرين إياها تمثل أعباء غير عادلة لملايين المواطنين الذين يعيشون في البلدات الصغيرة والريف، حيث لا يمكنهم التنقل عبر وسائل النقل العام أو الدراجات البخارية الكهربائية.

شارك في الاحتجاجات، حينها، ما يقرب من 300 ألف شخص، إذ تم عرقلة الطرق والطرق السريعة، ولقيت إحدى المتظاهرات مصرعها بعد دهسها من قبل أحد سائقي السيارات، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات، ما يقرب من 600 جريح.

ولأكثر من أسبوع، حجب متظاهرون يرتدون السترات الصفراء الطرق السريعة فى جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، وعرقلوا الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

وبعد أسبوع تقريبًا من أول موجة للاحتجاجات، ظهر أصحاب "السترات الصفراء" مرة أخرى، وتجمع المتظاهرون بأعداد أقل نسبيًا، ما جعل الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصدّ وتفرقة المتظاهرين، بحسبْ "بي بي سي"، وزحف مئات المتظاهرين إلى الشانزليزيه لمواجهة الشرطة التي منعتهم من الوصول إلى قصر الإليزيه الرئاسي والمباني الرئيسية مثل المقر الرسمي لرئيس الوزراء، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي أنه "لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب".

الموقف الرسمي الفرنسي من المتظاهرين وأصحاب "السترات الصفراء" لم يتغير، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يرضى أبدا بـ"العنف" الذي اندلع اليوم، في باريس على هامش احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، متوعدًا بمحاسبة المسئولين عن أعمال العنف والتخريب.

فيما وصف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، المتظاهرين بالمخربين، حيث كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بوجود 1500 مخرب وصلوا لافتعال مشاكل"، كما قالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون، إنه على جماعة "السترات الصفراء" طرد الجماعات المتطرفة من بينهم.

فيما أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنّ اقتصاد البلاد تضرر بشكل كبير بسبب احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي تستمر منذ ثلاثة أسابيع. لومير أوضح أنّ إيرادات بعض القطاعات على غرار قطاع سلسلة الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم التي تنشط في الشوارع الرئيسية قد تضررت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 50 في المائة.

على الجانب الأخر تباينت ردود الأفعال الدولية على أحداث باريس حيث قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات في فرنسا، "شأن داخلي"، مضيفا أن "باريس شريك مهم لنا في العلاقات الثنائية والشؤون الدولية".

ولفت بيسكوف إلى أنه من المهم أن لا تسفر الأحداث التي تشهدها باريس عن جرحى أو سقوط ضحايا

وفي معرض إجابته عن سؤال صحفي حول ما إذا كان لواشنطن دور في هذه الاحتجاجات، قال المتحدث باسم الكرملين إن "روسيا لا ترى أن للولايات المتحدة تأثيرا على الحركة الاحتجاجية، التي تشهدها باريس.

الخطر الداهم الذي مثلته تظاهرات السترات الصفراء لم تقتصر على فرنسا بل أمتد أثرها في عدة دول أوربية، إذ نظم عدد من المتظاهرين في العاصمة البلجكية بروكسل تظاهرات إحتجاجية على سياسات الحكومة الإقتصادية، مما دعى لإعتقال العشرات منهم بتهم التظاهر دون تصريح.

كما تظاهر عدد من الموطنين الهولندين في عدة مدن أبرزها الكمار ولاهاي، إحتجاجات على سياسات حكومة بلدهم أيضًا، وأعتقلت السلطات أثنين منهم لاهاي، وثال قائد التظاهر في مدينة ماستريخت.

ولذا فإن الأيام القادمة سوف تحدد ما إذا كانت أوروبا سوف تتعرض لموجة ثورة كما شهدت المنطقة الربيع العربي أم تستطيع الدول الغربية إيقاف زحف السترات الصفراء والسيطرة عليه.