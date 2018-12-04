"العشاء الرائع" يؤتي ثماره بين واشنطن وبكين

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية الممتدة على 90 يوما مع الصين، التي تفاوض عليها مع نظيره الصيني شي جينبينغ السبت في بوينس آيرس لوقف النزاع التجاري مع واشنطن.

وكتب ترامب في تغريدة، الثلاثاء، قائلا إن "المفاوضات مع الصين بدأت. وفي حال لم تمدد، ستتوقف بعد 90 يوما من موعد العشاء الرائع والحار جدا مع الرئيس شي في الأرجنتين"، السبت.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات.

وأضاف الرئيس أن...