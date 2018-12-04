بوب كوركر: لا يساورني أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر، أنّه "لا يساورني أدنى شكّ في أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، كاشفًا "أنّنا سنتّخذ خطوات مشدّدة بشأن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن في الأيام المقبلة".
وأكّد أنّه "يتعيّن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تؤيّد القتل وإلّا سيتعيّن على الكونغرس التصرّف. على إدارة ترامب أن تندّد بقوّة بأفعال السعودية ويجب أن يكون هناك ثمن للقتل"، لافتًا إلى أنّ "الرسالة الّتي بعثت بها الإدارة إلى ولي العهد السعودي ستسمح له بمواصله المسار الّذي يمضي فيه".
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