بوب كوركر: لا يساورني أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي

أعلن رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​بوب كوركر​، أنّه "لا يساورني أدنى شكّ في أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​"، كاشفًا "أنّنا سنتّخذ خطوات مشدّدة بشأن مقتل خاشقجي والحرب في ​اليمن​ في الأيام المقبلة".

وأكّد أنّه "يتعيّن على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تؤيّد القتل وإلّا سيتعيّن على ​الكونغرس​ التصرّف. على إدارة ترامب أن تندّد بقوّة بأفعال ​السعودية​ ويجب أن يكون هناك ثمن للقتل"، لافتًا إلى أنّ "الرسالة الّتي بعثت بها الإدارة إلى ولي العهد السعودي ستسمح له بمواصله المسار الّذي يمضي فيه".