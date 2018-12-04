زاخاروفا: روسيا تلتزم بمعاهدة الصواريخ بشكل صارم وأميركا على علم بذلك

أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​روسيا​ تلتزم اتزاماً صارماً بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، و​الولايات المتحدة​ على علم بذلك".

وكان وقال وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ قد أكد أن "الولايات المتحدة تعلن أن روسيا انتهكت المعاهدة وسنعلق التزاماتنا في غضون 60 يوما ما لم تف روسيا بالتزاماتها بطريقة كاملة يمكن التحقق منها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن "الولايات المتحدة لن تلتزم بمعاهدة الصواريخ في الوقت الذي تنتهكها فيه روسيا، وسنطور الصواريخ المتوسطة المدى وقصيرة المدى، وفقط حتى ذلك الوقت الذي ستأتي فيه روسيا إلينا وتأتي والصين إلينا ويأتي الجميع إلينا، ويقولون، دعونا نكون أكثر حكمة".