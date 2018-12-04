راند بول: يجب على هاسبل كشف صلة محمد بن سلمان بقتلة خاشقجي

أكد السيناتور الجمهوري راند بول "أنني أطالب مديرة وكالة الإستخبارات المركزية CIA جينا هاسبل بالكشف عن الصلة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أنه "من الخطأ أن تتوصل CIA إلى خلاصة أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي وتتحفظ عن الكشف عنها".
وأوضح أنه ": يجب مطالبة وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس الإفصاح عما إذا كانا يعارضان خلاصة وكالة الإستخبارات"، مشيراً إلى أنه "يجب رفع السرية عن تقرير CIA بشأن مقتل جمال خاشقجي لأن تفاصيله نُشرت في وسائل الإعلام".
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