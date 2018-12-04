غراهام: سأقدم مشروع قرار بالكونغرس يعتبر بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي

أكّد السيناتور الأميركي الجمهوري ​ليندسي غراهام​ أنّ "​السعودية​ حليف استراتيجي، لكن الحفاظ على العلاقة معها لا يجب أن يكون بأي ثمن"، لافتًا إلى "أنّني لا أستطيع دعم صفقات الأسلحة للسعودية طالما أنّ ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ في قيادتها"، مبيّنًا أنّ "بن سلمان ليس حليفًا للولايات المتحدة الأميركية يمكن التعويل عليه".

وشدّد على "وجوب التمييز بين السعودية كحليف استراتيجي لنا وبين محمد بن سلمان"، معلنًا "أنّني سأقدّم مشروع قرار في ​الكونغرس الأميركي​ يعتبر ولي العهد السعودي مسؤولًا عن مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​"، منوّهًا إلى "أنّنا سنعمل على تطبيق قانون ماغينتسكي ونفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي".

ووصف غراهام ولي العهد السعودي، بأنّه "مهووس وخطير"، معلنًا أنّ "لدي ثقة كبيرة بعد إفادة ​وكالة الإستخبارات الأميركية​ (سي.آي.إيه - CIA)، أنّ قتل خاشقجي ما كان ليتمّ دون معرفة ولي العهد"، مشيرًا إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلّة تورّط بن سلمان في القتل".