لافروف: نقف إلى جانب سيادة لبنان ولا يمكن التدخل في شؤونه الداخلية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​روسيا​ مستمرة في دعمها الثابت لسيادة ​لبنان​ واستقلاله ووحدته الترابية بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وشدد لافروف، أثناء اجتماع عقده مع رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، على أن "روسيا تنطلق من ضرورة حل القضايا الملحة المطروحة على الأجندة الوطنية في لبنان حصرا عبر الحوار البناء بين أكبر القوى السياسية في البلاد".

ولفتت ​وزارة الخارجية الروسية​ إلى أن "الاجتماع تركز على بحث تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وفي ​الشرق الأوسط​ عموما، كما تطرق لافروف وميقاتي إلى بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات بين الدولتين".