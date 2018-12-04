لافروف: نقف إلى جانب سيادة لبنان ولا يمكن التدخل في شؤونه الداخلية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا مستمرة في دعمها الثابت لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته الترابية بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وشدد لافروف، أثناء اجتماع عقده مع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، على أن "روسيا تنطلق من ضرورة حل القضايا الملحة المطروحة على الأجندة الوطنية في لبنان حصرا عبر الحوار البناء بين أكبر القوى السياسية في البلاد".
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الاجتماع تركز على بحث تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وفي الشرق الأوسط عموما، كما تطرق لافروف وميقاتي إلى بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات بين الدولتين".
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