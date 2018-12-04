الجيش: توقيف سوري في محلة المنافع لقتاله مع "النصرة" خلال أحداث عرسال

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بتاريخه وفي محلة المنافع – ​عرسال​، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ السوري ​أحمد محمد​ بركات الملقب "أبو عقاب"، لمشاركته إلى جانب تنظيم ​جبهة النصرة​ الإرهابي بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال بتاريخ 1/8/2014، ولإقدامه على إطلاق ​الصواريخ​ باتجاه مدينة ​الهرمل​، بالإضافة إلى تورطه بأعمال خطف مقابل فدية. وقد بوشر التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص".

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