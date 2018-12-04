أدرعي نشر فيديو من داخل نفق "حزب الله" الممتد من كفركلا إلى إسرائيل

نشر المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، فيديو لفت إلى أنّه "من داخل النفق الإرهابي التابع لـ"حزب الله الّذي تمّ اكتشافه اليوم، وهم يمتدّ من داخل ​كفركلا​ إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكان أدرعي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق حملة "درع ​الشمال"​ لكشف وإحباط أنفاق هجومية تابعة لـ"حزب الله"​ على الحدود الشمالية".

وكشف أنّ "الحملة الّتي أطلقها الجيش بقيادة المنطقة الشمالية وبمشاركة هيئة الاستخبارات وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية، تهدف الى إحباط الأنفاق الهجومية الّتي قام "الحزب" بحفرها إلى داخل أراضينا"، مبيّنًا أنّ "منذ عام 2014، ينشط في الجيش الاسرائيلي طاقم خاص يقود منذ ذلك الحين التعامل العملياتي والتكنولوجي والاستخباري في قضية الأنفاق في الجبهة الشمالية، ولقد تمكّن الطاقم من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لـ"حزب الله"".