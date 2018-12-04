التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، سفيرة ​تشيكيا​ في ​لبنان​ ميكايلا فرونكوفا وسفيرة مملكة ​الدانمارك​ في لبنان ميريت جول. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. كما استقبل جنبلاط السفير الألماني في لبنان الدكتور جورج برغيلين وبحث معه في التطورات العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط عرض وسفراء تشيكيا والدانمارك والمانيا الاوضاع في لبنان والمنطقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .