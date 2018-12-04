التيار المستقل يحذر من غياب الأمن في ظل سيطرة الذهنية المذهبية

اعتبر ​التيار المستقل​ الذي عقد اجتماعه برئاسة دولة الرئيس ​اللواء​ عصام أبو جمرة، ان مطلع هذا العام اثار رئيس تيار وطني فتنة دامية بتوجيه عبارة "بلطجي " لشخص رئيس في السلطة تم اخمادها قبل ان تتفاعل، والاسبوع الفائت اثار رئيس ​تيار التوحيد​ فتنة دامية بتوجيه عبارات تحقير لشخص رئيس آخر تم اخماد نيرانها قبل ان تمتد . والملفت كان صمت الرئاسات حيال هذه الفتن التي كادت تطيح بالسلم الاهلي والاستقرار. كما غياب هيبة الدولة عند تقاسم المغانم بين الدويلات، وغياب ​الأمن​ في ظل سيطرة الذهنية المذهبية التي راحت تتعالى على ذهنية الولاء للوطن .

وأدان المجتمعون التحرش بملف المتعاقدين الذين نذروا حياتهم في سبيل خدمة الوطن عوض البحث جدياً في مكافحة الهدر بوقف معاشات التقاعد للرؤساء والنواب و​محاربة الفساد​ وسرقة المال العام بكشف الفاعلين ومعاقبتهم بشكل علني منظم .