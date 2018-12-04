التيار المستقل يحذر من غياب الأمن في ظل سيطرة الذهنية المذهبية

اعتبر التيار المستقل الذي عقد اجتماعه برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة، ان مطلع هذا العام اثار رئيس تيار وطني فتنة دامية بتوجيه عبارة "بلطجي " لشخص رئيس في السلطة تم اخمادها قبل ان تتفاعل، والاسبوع الفائت اثار رئيس تيار التوحيد فتنة دامية بتوجيه عبارات تحقير لشخص رئيس آخر تم اخماد نيرانها قبل ان تمتد . والملفت كان صمت الرئاسات حيال هذه الفتن التي كادت تطيح بالسلم الاهلي والاستقرار. كما غياب هيبة الدولة عند تقاسم المغانم بين الدويلات، وغياب الأمن في ظل سيطرة الذهنية المذهبية التي راحت تتعالى على ذهنية الولاء للوطن .
وأدان المجتمعون التحرش بملف المتعاقدين الذين نذروا حياتهم في سبيل خدمة الوطن عوض البحث جدياً في مكافحة الهدر بوقف معاشات التقاعد للرؤساء والنواب ومحاربة الفساد وسرقة المال العام بكشف الفاعلين ومعاقبتهم بشكل علني منظم .
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