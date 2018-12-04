الميادين: إسرائيل تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة أنفاق حزب الله

ذكرت قناة "الميادين" أن "​إسرائيل​ طلبت عقد جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ لمناقشة أنفاق "​حزب الله​" عند الحدود الجنوبية ل​لبنان​".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن "انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية، وقد أطلق على الحملة اسم "درع الشمال" ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير وسائل قتالية".

وذكّر الجيش الإسرائيلي أن الطاقم "تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لحزب الله".