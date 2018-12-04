وصول الرئيس عون الى الصنائع لافتتاح المبنى الجديد للمكتبة الوطنية

وصل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الى حفل افتتاح المبنى الجديد للمكتبة الوطنية في ​الصنائع​، كما يحضر حضر برفقته رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس الخوري​.

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