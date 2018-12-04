ألمانيا ترحب برفع روسيا الحظر المفروض على مرور سفن إلى موانئ أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمعاودة روسيا السماح للسفن بالعبور عبر مضيق كيرتش إلى موانئ أوكرانية.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال ماس في بروكسل اليوم الثلاثاء إن هذه خطوة جيدة، وطالب روسيا بأن تطلق سراح المواطنين الأوكرانيين المحتجزين لديها على الفور.

وأعرب السياسي الاشتراكي عن اعتقاده بأن هذا هو السبيل الوحيد لتهدئة الصراع بين البلدين " فنحن نعتبر أن الموقف لا يزال مزعجا ، كما كان ، ومن ثم فنحن قلقون".

كانت أوكرانيا قد أكدت في وقت سابق أن السفن باستطاعتها المرور عبر مضيق كيرتش.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد اتهمت روسيا بإغلاق المضيق الأمر الذي أدى إلى تعذر الوصول إلى ميناءين أوكرانيين مهمين، وفي المقابل نفت روسيا أول أمس الاثنين هذه الاتهامات وعزت تكدس طوابير السفن إلى سوء الأحوال الجوية.

وكان أفراد قوات خفر السواحل الروسية قد قاموا في 25 نوفمبر الماضي بفتح النيران واحتجاز عدة سفن أوكرانية والطواقم العاملة على متنها في مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين الجانبين.

وأثار هذا العمل احتجاج كييف، ودفع الدول الغربية إلى مطالبة روسيا بإعادة السفن وطواقم العمل.

وبرر الكرملين استخدام خفر السواحل للقوة، حيث قال إن السفن الحربية الأوكرانية دخلت المياه الإقليمية الروسية.