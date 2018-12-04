محافظ جنوب سيناء: تخفيض رسوم اشتراكات الهيئات الشبابية 75 % لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بإعفاء الأشخاص ذوى الاعاقة والأقزام من 75 % من قيمة رسوم اشتراكات الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون 218 لسنة 2017 و دخول جميع المنتديات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات باستثناء مركز شباب الجزيرة بالقاهرة .

وأضاف المحافظ أنه جرى إخطار جميع الهيئات الشبابية الواقعة في نطاق محافظة جنوب سيناء لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالبدء في تطبيق هذا القرار .