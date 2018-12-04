فرنسا: احتجاجات "السترات الصفراء" مستمرة في المدارس رغم تنازل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

أضرب طلاب ثانوية في فرنسا النار في إطارات السيارات أمام مدرستهم في مدينة مارسيليا الساحلية فيما نظم طلاب في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات في إطار حركة احتجاجية واسعة عرفت باسم "السترات الصفراء."

تأتي احتجاجات الثلاثاء فيما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعلق الزيادة المقرّرة على ضريبة الوقود مدة ستة أشهر في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تحولت إلى أسوأ أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأظهرت لقطات مصورة بيتها شبكات تلفزيونية دولية مثل فرانس 24 حشود من المحتجين يلتفون حول ألسنة لهب فيما تتصاعد أعمدة أدخنة سوداء حارج مدرسة فيكتور هوجو في مارسيليا. وفي وقت لاحق تحركت شرطة مكافحة الشغب وظهرت وهي تفرق الحشد بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

والمدرسة واحدة من نحو 100 مدرسة عليا في أنحاء فرنسا أما أغلقت أبوابها أو توقفت الدراسة جراء الاحتجاجات الطلابية، بحسب وزارة التعليم الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في كلمة تلفزيونية بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات "يجب أن تكون أصما وأعمى لكي لا ترى ولا تسمع هذا الغضب".

واضاف "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر".

وأكد أن أسعار الكهرباء والغاز التي تنظمها الحكومة ستجمد كذلك خلال فصل الشتاء، وأن إجراءات تشديد المراقبة التقنية للسيارات، والمقرر أن يتم بموجبها فرض غرامات على السيارات القديمة الأكثر تلويثا ابتداء من الأول من يناير، سيتم تعليقها ستة أشهر.

وأشار إلى أن "أبناء الشعب الفرنسي الذي ارتدوا السترات الصفراء يحبون بلدهم، ويرغبون في ضرائب منخفضة ويريدون أن يكون راتبهم كافيا، وهذا ما نرغبه كذلك".

وتزايدت الضغوط بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أسوأ اشتباكات شوارع في وسط باريس منذ عقود وأدت إلى إصابة واعتقال العشرات.

وتعتبر هذه التنازلات التي تاتي بعد حزمة مساعدات للأسر الأكثر فقراً بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار)، المرة الاولى التي يتنازل فيها الرئيس ماكرون في وجه المعارضة الشعبية.

كما أنها ضربة لماكرون، مصرفي الاستثمارات السابق، الذي رسم لنفسه صورة المصلح الاقتصادي الحاسم.

وأجبرت احتجاجات الشوارع الحاشدة مرارا رؤساء فرنسيين سابقين على التراجع عن مواقفهم، وهو ما تعهد ماكرون عدم القيام به في سعيه الى "تغيير" الاقتصاد والدولة الفرنسية.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت تلك الاجراءات ستهدئ غضب الشارع الفرنسي.

وصرح بنجامين كوتشي أحد منظمي حركة "السترات الصفراء" أن "الفرنسيين لا يريدون الفتات، إنهم يريدون الرغيف كاملا".

وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، المؤيدة للحركة الاحتجاجية، على تويتر أن المحتجين يريدون إلغاء زيادة الضريبة على الوقود وليس تعليقها فقط.

وكان الغاء الزيادة هو المطلب الرئيسي للمحتجين إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وعودة ضريبة الثروات على الأغنياء بعد ان ألغيت العام الماضي.

وأعلن فيليب الثلاثاء أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا من المقرر زيادته بنسبة 3 في المئة اعتبارا من كانون الثاني/يناير "وهي واحدة من أعلى الزيادات خلال ال25 عاما الماضية".

إلا أن الحكومة تحرص على تجنب يوم آخر من الاحتجاجات واحراق السيارات، وسط دعوات من بعض الأشخاص إلى احتجاجات جديدة السبت.

ظهرت حركة "السترات الصفراء"، نسبة إلى السترات التي يرتديها المحتجون، على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الأول/أكتوبر بعد أشهر من الغضب المتزايد إزاء رفع أسعار الوقود.

وتحولت الحركة بسرعة إلى احتجاجات واسعة ضد ارتفاع كلفة المعيشة خصوصا في البلدات الريفية والصغيرة التي يتهم سكانها ماكرون بتمثيل النخبة الباريسية دون فهم معاناتهم اخر كل شهر لسد احتياجاتهم.

ولم يدل ماكرون بأي تصريح حول عمليات التخريب التي شهدتها باريس منذ عودته من قمة مجموعة العشرين في الارجنتين الأحد.

إلا أنه ارجأ زيارة مقررة الى بلغراد بسبب "مشاكل" في بلاده، بحسب ما أعلن نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش الاثنين.

وماكرون الوسطي (40 عاما) انتخب في مايو وفقا لاجندة أعمال شملت إجراءات تحض الشركات على الاستثمار لايجاد الوظائف.

وبعد توليه السلطة مباشرة سعى إلى خفض الضرائب على اوساط الأعمال وأصحاب الدخل المرتفع.

وأثارت هذه الإجراءات الغضب بين أصحاب "السترات الصفراء" الذي أغلقوا الطرق السريعة ومخازن الوقود حول البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

قتل أربعة أشخاص خلال الاحتجاجات بينهم عجوز في الثمانين من عمرها توفيت في المستشفى الأحد بعد إصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع في مرسيليا.

وتحولت الاضطرابات إلى أعمال تخريب ونهب في جادة الشانزلزيه وغيرها من المناطق السياحية السبت، وانتشرت صور صادمة للاحتجاجات في أنحاء العالم.

وقالت الشرطة أن 412 شخصا اعتقلوا في العاصمة السبت. وذكرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنه تم سحب أكثر من 200 سيارة محترقة من الشوارع.

وأشارت إلى أن كلفة الضرر الذي لحق بمواقف الحافلات والمقاعد العامة وغيرها السبت تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين يورو.