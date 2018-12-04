طالب معجبو الفنانة الشابة ملاذ غازي منها الاستمرار في الغناء وتقديم العديد من الأغنيات مبدين إعجابهم الكبير بأدائها وصوتها على الرغم من إصابتها بالتهاب في الحنجرة و الذي ظهرت أعراضه أثناء الغناء ، هذا وقد عكست مطالباتهم لها و إلحاحهم استمتاعهم بالحفل الذي أحيته في منتدى عوامة مراسي الشوق

وكانت الفنانة ملاذ قد ذكرت في بداية الحفل و قبل أن تبدأ وصلتها الغنائية – قد ذكرت للجمهور بأنها مصابة بحالة التهابية وأضافت قائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : حالة (التهابية) تجمل صوت الفنانة ملاذ غازي والجمهور يطالبها بالمزيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .