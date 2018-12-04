الفكي: جنوب دارفور خرجت من مرحلة الحرب

تعهد والي جنوب دارفور، آدم الفكي بالحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد خاصة ولايته، بعد عمليات جمع السلاح التي قال إنها أسهمت كثيراً في قضايا المصالحات والتعايش السلمي وعودة النازحين إلى قراهم طواعية.

وكشف الفكي خلال لقائه الثلاثاء وفد السفارة البريطانية بالسودان، برئاسة السفير عرفات صديق، عن استراتيجية ولايته للتنمية والاستقرار والمصالحات والعودة الطوعية وإعادة التوطين.

وأكد أن ولايته خرجت من مرحلة الحرب والصراعات واتجهت نحو قضية الأمن والاستقرار، الداعمة لإكمال مسيرة السلام والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستقرار الأمني الذي تعيشه الولاية انعكس إيجاباً على إنجاح الدورة المدرسية القومية التي وحدة الصف الوطني بين المجتمعات السكانية المختلفة.

من جهته أوضح مدير وزارة التنمية البريطانية، ماثيو راكروفت، بحسب الشروق – أن زيارتهم للولاية تأتي في إطار الوقوف على الأوضاع الإنسانية في مقدمتها برنامج الغذاء العالمي، وتعزيز الشراكات الذكية بين البلدين خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه لأجل انتقال النازحين من مرحلة الإغاثة إلى دائرة الإنتاج والإنتاجية.

هذا وقد بحث اللقاء سبل تعزيز برنامج الغذاء العالمي، بجانب الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية وقرى العودة الطوعية التي من خلالها أصبحت شطايا نموذجاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)