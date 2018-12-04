كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تؤكد التزام روسيا بتنفيذ معاهدة الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت موسكو التزام روسيا الصارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مؤكدة التزام بلادها الصارم بتنفيذ المعاهدة وأن الجانب الأمريكي على علم بذلك. وقالت زاخاروفا: "روسيا تلتزم تماما ببنود المعاهدة والجانب الأمريكي على علم بذلك".

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