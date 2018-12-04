كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة إسرائيل تشكر قطر ومصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى دولتي قطر ومصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلام نيقولاي ملادينوف على الجهود التي يبذلونها لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وكتب السفير الإسرائيلي في تغريدة له عبر "تويتر" أن الحكومة الإسرائيلية تشكر قطر مصر وملادينوف لجهودهم لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تأمل بالتوصل إلى اتفاق طويل المدى، يحافظ على أمن إسرائيل من جهة، وإلى تنمية غزة من جهة أخرى".

جاءت التغريدة على خلفية تمرير 15 مليون دولار إضافية إلى "حماس" في القطاع قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة وسيذهب جزء منها إلى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة.

وأثارت الدفعة الأولى التي قدمتها قطر وقامت بتمريرها بحقائب سفر نقلها السفير محمد العمادي جدلا في إسرائيل، بعد أن أعقبها تصعيد أمني خطير بعد إطلاق "حماس" نحو 500 صاروخ على إسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع، بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.