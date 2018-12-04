كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يأمر بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى ال خليفة، بتشكيل حكومة جديدة، وفقا للمرسوم الملكي رقم 61.

ووفقا لموقع "الأيام" فقد جاء في الأمر الملكي " بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

وأضاف الموقع " يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء".