بومبيو: واشنطن تمهل موسكو 60 يوماً للامتثال للمعاهدة النووية

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".

وأوضح بومبيو أن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة".

وتابع بومبيو: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأفاد بأن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل، على حد قوله، زيادة قدرتها النووية حتى "تفيق" بقية الدول.

وبعد ذلك ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإيقاف هذه العملية والشروع في خفض هذه الأسلحة، موضحا أن هذه الرسالة موجهة في المقام الأول إلى الصين وروسيا.