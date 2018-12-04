كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب أردني في إسرائيل لمتابعة القبض على أحد مواطنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الأردن مندوباً إلى إسرائيل للوقوف على قضية أردني، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه متهم بضرب إسرائيليين اثنين، قبل القبض عليه يوم الجمعة الماضي.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة في تصريح صحافي لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، إن السفارة الأردنية في تل أبيب أوفدت مندوبها إلى إيلات للوقوف على مجريات الأمور.

وقال إن السفارة تتابع الحادث منذ اللحظة الأولى.