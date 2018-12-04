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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يعدم مدنيين اثنين غربي الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:26 متنظيم داعش الإرهابي وكالات
أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي، اليوم الثلاثاء، إعدام عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مدنيين اثنين لتعاونهما مع القوات الأمنية العراقية غربي الموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي، إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل مدنيين اثنين في قرية عوينات التابعة لقضاء سنجار، وأعدموهما قرب منزلهما بتهمة تعاونهما مع استخبارات قيادة شرطة نينوى".
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