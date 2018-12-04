داعش يعدم مدنيين اثنين غربي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي، اليوم الثلاثاء، إعدام عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مدنيين اثنين لتعاونهما مع القوات الأمنية العراقية غربي الموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل مدنيين اثنين في قرية عوينات التابعة لقضاء سنجار، وأعدموهما قرب منزلهما بتهمة تعاونهما مع استخبارات قيادة شرطة نينوى".