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داعش يعدم مدنيين اثنين غربي الموصل

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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:26 م

داعش يعدم مدنيين اثنين غربي الموصل تنظيم داعش الإرهابي وكالات

 

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أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي، اليوم الثلاثاء، إعدام عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مدنيين اثنين لتعاونهما مع القوات الأمنية العراقية غربي الموصل، 400 كيلومتراً شمال بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي، إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل مدنيين اثنين في قرية عوينات التابعة لقضاء سنجار، وأعدموهما قرب منزلهما بتهمة تعاونهما مع استخبارات قيادة شرطة نينوى".
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