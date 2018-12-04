القدس تتصدّر مدن العالم في عدد السياح

الخليج 365 | فريق التحرير

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن مدينة القدس تتصدّر المدن العالمية في نمو عدد السياح الذين يقصدونها من الخارج.

وبحسب بلومبيرغ فقد طرأ هذا العام ارتفاع على عدد السياح الذين وصلوا القدس بنسبة 38%، مقارنة بالعام الماضي.

واعتمدت المعطيات التي نشرتها بلومبيرغ على دراسة أعدّتها شركة "يورومونتور انترناشونال"، والتي أشارت إلى أنّ القدس واحدة من أهم وجهات السيّاح في العالم.

ومع نهاية العام الجاري يتوقع أن يبلغ عدد السياح الذين وصلوا القدس هذا العام، حوالي 4.8 مليون سائح.

وأرجعت دارسة euromonitor تحوّل القدس إلى المدينة الأكثر نموًا في عدد السياح خلال العام الجاري، إلى ما وصفته بـ "الجهود التسويقية الجيّدة"، و"الهدوء الأمني النسبي في المدنية خلال العام الجاري".

واحتلت مدينة تشيناي الهندية، المرتبة الثانية في نمو عدد السيّاح بمعدل نمو وصل إلى 30.4%، تلاها مدنية آغرا الهندية أيضًا بمعدل 24.3%. فيما رصدت الدراسة تراجع أعداد السياح في جزيرة جربا التونسية، وشرم الشيخ في مصر، حيث خرجتا من قائمة أكثر 100 مدينة يقصدها السياح، بسبب ما وصفته الدراسة بـ "الإرهاب".

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في وقت سابق عن جهود تسويق تبذلها وزارة السياحةِ الإسرائيلية في الصين، أدت إلى زيادةٍ تصل نسبتُها 70% في عدد السياح الصينيين القادمين إلى إسرائيل في السنتين الماضيتين، حيث اختار 80 ألف سائح صينيّ، زيارة القدس لقضاء الإجازة السنة الماضية.

ووفقًا لمعطياتٍ رسمية، فإن المبالغ التي يدفعُها السائحُ الصيني في إسرائيل أكبر من المبالغ التي يدفعُها السائح الأوروبي. وللمقارنة، يصرف السائح الصيني المتوسط أثناء وبعد وصوله إلى "إسرائيل" نحو 267 دولارًا يوميًا، بينما يصرف السائح الفرنسي 158 دولارًا في اليوم.