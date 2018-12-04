كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اليابان تلغي مشروع 4 مفاعلات نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة، وشركة "إي.ان.جي.أي.إي" الفرنسية للطاقة، وبضع شركات أخرى، والتي كان مقر أن تبدأ في بناء محطة بأربعة مفاعلات في سينوب على ساحل البحر الأسود في 2017، تخلت عن المشروع الذي كان يُنتظر أن تبدأ وحدته الأولى في 2023.
وأعلنت شركة أتوشو اليابانية في مطلع هذا العام انسحابها من المشروع، بسبب التكاليف، وأفادت صحيفة نيكي، بأن "تكاليف المشروع المؤجل ارتفعت إلى نحو 5 تريليون ين، ما يعادل 44 مليار دولار تقريباً، وهو ضعف تقدير التكاليف الأولى والبالغة 22 مليار دولار، ما يجعل تنفيذ المشروع صعباً ميتسوبيشي وشركائها".
وكان من المفترض أن يكون المشروع أحد المشاريع الكبرى التي في تركيا بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 2023.
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