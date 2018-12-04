كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيلي: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا اللتين اتّهمتا إيران
باختبار صاروخ باليستي متوسّط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين اثنين.
وقالت الولايات المتحدة إنّ التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة السبت انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي صادقت المنظّمة
الأمميّة عبره على الاتّفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن لاحقًا.
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