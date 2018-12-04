عاجل.. هيلي: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مساء اليوم، إن تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا اللتين اتّهمتا إيران

باختبار صاروخ باليستي متوسّط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين اثنين.

وقالت الولايات المتحدة إنّ التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة السبت انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي صادقت المنظّمة

الأمميّة عبره على الاتّفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن لاحقًا.