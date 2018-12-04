كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس المكسيكي الجديد يطالب بإلغاء الحصانة الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إنه سيرسل مبادرة إلى مجلس الشيوخ لتعديل الدستور وإلغاء حصانة الرؤساء بشكل يتيح محاكمتهم بأي تهمة.

وقال الرئيس في مؤتمره الصحفي اليومي: "المبادرة التي سأرسلها لمجلس الشيوخ تسعى لإنهاء هذه الحصانة. إنها نهاية الإفلات من العقاب الذي ينص عليه الدستور. سيصبح ممكناً محاكمة الرئيس مثل أي مواطن آخر عن أي جريمة".

وذكر لوبيز أوبرادور، الذي تولى الرئاسة السبت الماضي، أنه منذ 1917لا يُمكن محاكمة من كان في منصب الرئيس إلا بتهمة "خيانة الوطن"، معرباً عن أسفه لغياب تهمة الفساد.

وأعرب عن ثقته في أن مشرعي مجلس الشيوخ والنواب، الذين تتمتع فيهما حركته مورينا، بالأغلبية، سيصادقون على المبادرة لإنهاء "الحصانات والمزايا".

وسبق للوبيز أن أكد في خطاب تنصيبه، أن نهاية الفساد، إلا أنه أشار إلى أن حكومته لن تفتح تحقيقات ضد أسلافه في رئاسة البلاد.