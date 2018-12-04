كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس المكسيكي الجديد يطالب بإلغاء الحصانة الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر لوبيز أوبرادور، الذي تولى الرئاسة السبت الماضي، أنه منذ 1917لا يُمكن محاكمة من كان في منصب الرئيس إلا بتهمة "خيانة الوطن"، معرباً عن أسفه لغياب تهمة الفساد.
وأعرب عن ثقته في أن مشرعي مجلس الشيوخ والنواب، الذين تتمتع فيهما حركته مورينا، بالأغلبية، سيصادقون على المبادرة لإنهاء "الحصانات والمزايا".
وسبق للوبيز أن أكد في خطاب تنصيبه، أن نهاية الفساد، إلا أنه أشار إلى أن حكومته لن تفتح تحقيقات ضد أسلافه في رئاسة البلاد.
يذكر أن إلغاء المزايا يأتي ضمن إجراءات تقشف تتضمن بيع الطائرة الرئاسية ورفض الإقامة في مقر لوس بينوس، الرئاسي.
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